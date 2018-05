México, el ’otro equipo de Estados Unidos’

La revista Sports Illustrated dedicó una de sus portadas a la Selección mexicana y la catalogó como el otro equipo de Estados Unidos (America’s other team).

'Gullit' Peña ingresa a centro de rehabilitación

Asensio habría celebrado con Dua Lipa el título de la Champions

Es la primera vez que el Tricolor ocupa este lugar en la publicación estadounidense y en parte se debe a que el equipo de las barras y las estrellas no participará en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Estados Unidos puede no estar en el Mundial, pero el ‘otro’ equipo de América estará en Rusia. ¿Será este el año en que #ElTri supera los octavos de final?”, fue el mensaje con el que la revista presentó la portada de su especial del Mundial.

The USA may not be going, but America’s **other** team will represent in Russia. Is this the year #ElTri gets over the round-of-16 roadblock? (COVER 2/4) pic.twitter.com/dFyhQ39dPg

— Sports Illustrated (@SInow) May 29, 2018