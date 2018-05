video: La espectacular chilena que consideran mejor que las de Bale y Cristiano

El fin de semana anterior, la chilena de Gareth Bale en la final de la Champions League quedó inmortalizada como una de las mejores, meses antes Cristiano Ronaldo había hecho una magnífica ante la Juventus, sin embargo en Twitter empezó a circular la espectacular pirueta que ‘se aventó’ un joven de 15 años que algunos se atrevieron a considerar mejor que las de estos dos tracks del futbol.

Fue el joven Mateus Negueba de 15 años y del club Mirassol FC de la cuarta división de Brasil, quien sorprendió a todo mundo con esta chilena espectacular que dejó parado al guardameta.

En un centro por la izquierda, la zaga del club rival alcanzó a rechazar el esférico pero en el rebote Mateus tomó la pelota de espaldas al arco y se lanzó para enmarcar su figura en el aire al momento de impactar el balón que terminó en las redes sin que el portero se moviera de su lugar.

Achou que só o @GarethBale11 fez golaço de bicicleta no sábado? ACHOU ERRADO! Olha o Mateus Negueba, do sub-17 do @mirafc 👏 pic.twitter.com/8JAAbt2RL9

— Non Sense Football (@NSenseFootball) May 28, 2018