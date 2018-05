Jugadores despiden emotivamente a Zinedine Zidane

Míster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos mas exitosos de la historia de nuestro querido @realmadrid As a player and coach you decided to say goodbye at the top. Thank you for two and a half incredible years. Your legacy will never be erased, one of the most successful chapters in the history of our beloved @realmadrid.

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on May 31, 2018 at 4:46am PDT