Corazón Azteca busca unir mexicanos en Rusia 2018

La fiebre del Mundial de Rusia 2018 va en aumento al pasar de los días, hecho que conoce a la perfección Corazón Azteca, una comunidad con el objetivo de convertirse en la mejor afición del mundo y el anhelo de no solo ver a la Selección mexicana llegar al tan esperado quinto partido, sino verlos levantar la Copa del Mundo.

David ‘Frijolito’, quien es uno de los fundadores de Corazón Azteca habló en exclusiva con Publisport para contarnos con mayor claridad la travesía que ejecutarán para asistir a la justa mundialista que iniciará el próximo 14 de junio.

¿Cómo nace la idea de crear esta comunidad?

Nace de una necesidad de encontrar gente que comparte pasión y la misma locura que va más allá de los colores de futbol, Corazón Azteca tiene mucho que ver con los valores, ya que nosotros buscamos trascender como mexicanos a través de este deporte. Los que empezamos el grupo comenzamos a viajar mucho con la Selección y siempre estamos esperando que el Tri hiciera historia y el paradigma vino después de Brasil, luego de que ganamos los Olímpicos en Londres -iniciamos ahí- ya no podemos esperar a que la Selección haga historia, nosotros como aficionados tenemos que hacerla, entonces no podemos exigir lo que no estamos dispuestos a dar, es muy fácil reventar a los jugadores y al seleccionador pero en realidad nosotros no vivimos el ejemplo que estamos exigiendo, creemos que si hacemos historia con la afición los jugadores algún día van a estar a la misma altura.

¿Cuáles son los medios en los que se mueven?

Somos un grupo completamente independiente, tenemos varias corrientes de apoyo entre todos, si tienes un sillón disponible invitas a una persona a quedarte a tu casa, quisimos hacer una red de confianza entre todos los aficionados, nosotros trabajamos de manera independiente, entre toda la gente que somos miles hemos creado guías del ABC, de como viajar, como comprar boletos baratos, que agencias son mas baratas. En el grupo no se permite la reventa.

¿Qué necesita la gente para poder ingresar al grupo?

Somos un grupo que tiene a gente de todas las clases sociales y de todos los equipos de futbol y de todos los caminos de la vida, pero no somos un grupo exclusivo, somos mexicanos rumbo al Mundial de Rusia, tenemos la página oficial para toda la gente que no va a Rusial y quiere saber que estamos haciendo, para poder entrar a nuestro grupo tienes que contestar una serie de preguntas, la primera y que es necesario es ver la descripción del grupo, en donde están los valores, misión y reglas del mismo. Está muy claro las cosas que no puedes hacer en el grupo, no puedes promocionar, no pueden compartir sus páginas privadas, no pueden revender boletos arriba del precio oficial de la FIFA y si quieren hacer ese tipo de cosas te buscas otro grupo diferente o creas el tuyo y ha sucedido, pero hemos bloqueado a más de dos mil personas del grupo, gente que viola las reglas.

¿Para corazón qué se necesita para que la afición mexicana sea la mejor del mundo?

Primero debemos querer trascender como afición, si nosotros le exigimos a los jugadores que se maten 90 minutos en la cancha nosotros también debemos hacerlo, si le exigimos a los jugadores que no se vayan de fiesta y vayan de la mejor manera a la cancha, nosotros también debemos hacerlo, hemos visto a muchas aficiones meter goles, aficiones que ganan partidos en las tribunas, y somos una afición que va al estadio pero le damos la cara en la victoria y la espalda en las derrotas, tenemos que estar al cien por ciento, ese es el primer paso para llegar a ser esa afición y para ser una campeona del mundo se necesitan muchas cosas pero lo primordial es ponerle huevos, huevos no es una parte del cuerpo, es una actitud.

¿La selección tiene conocimiento de la comunidad?

Definitivamente, nos reconocen en todas partes , varios jugadores nos saludan, han mandado videos a la comunidad, videos largos y sustanciosos agradeciendo el apoyo que les brindamos, no los vemos como dioses, no los idolatramos, son mexicanos que nos están representando y ellos lo saben. En el grupo hay gente que ha asistido hasta a ocho mundiales, con seis, con cinco, con cuatro, gente que está en el corazón de Corazón Azteca pero el grupo se conformó en los Olímpicos de Londres y nos consolidamos en Brasil 2014, hemos ido a la Copa América de Chile, fuimos a la Copa América de Estados Unidos, seguimos a la Selección en las eliminatorias, fuimos a la Copa Oro, Fuimos a los partidos amistosos ante Bélgica en Polonia, hemos seguido al Tri en decenas y decenas de partidos.

¿Qué expectativa tienen de cara a Rusia 2018?

Nuestra expectativa es lograr ser una afición diferente, no quedarnos solamente cantando lo que siempre se ha cantado, sino canciones de apoyo al equipo, ser factor y cómplices de los resultados de México, apoyar 90 minutos y nuestra misión es ser campeones, por eso nos vamos a quedar todo el mes para ver a México en la final, nosotros vamos a ver fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final, esperando que la Selección llegue hasta ahí. Sé que va a ser un parteaguas para la afición mexicana después de Rusia.

FURIA AZTECA

Furia Azteca es otra comunidad con el mismo objetivo: crear la mejor afición mexicana. “Nació hace dos años, somos una comunidad que nos apoyamos entre todos, preguntamos sobre boletos, vuelos y hospedajes. Como grupo será el primer Mundial, queremos juntar a toda la afición para apoyar a nuestra Selección sin importar colores de equipos. Anhelamos ver a México en el quinto partido, ya que desde 1986 no lo ha hecho”, comentó Pablo Loo, fundador de Furia Azteca.

TE RECOMENDAMOS