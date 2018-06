VIDEO: 'Chicharito' Hernández afirma que su grosería favorita es 'chinga tu madre'

No es común que un jugador tenga las ganas de responder algunas preguntas que suelen ser "chuscas" o que no van con lo profesional, pero al parecer a Javier 'Chicharito' Hernández le gusta ese tipo de entrevistas, pues dio a conocer varias cuestiones íntimas que no se sabían.

El actual jugador del West Ham United se dio cita con Diego Dreyfus, conferencista mexicano, con el objetivo de pasar un momento más tranquilo y lo hizo al contestar preguntas como "¿qué grosería te gustas más", por lo que el seleccionado nacional contestó "chinga tu madre".

En el video se dan a conocer cosas como que sus pedos "son símbolos de libertad", su sonrisa es la parte favorita de su cuerpo, que nunca se arrepiente de nada, entre otras curiosidades que dejó ver el ex jugador del Real Madrid y quien militará con México en el Mundial de Rusia 2018.

