Alanis, Damm y Molina mandan mensaje tras quedar fuera del Mundial

Los tiempos y planes de Dios son perfectos. Seguiré trabajando con la misma dedicación, esfuerzo y humildad. Muchas gracias cuerpo técnico, directivos, compañeros y staff de la selección por todo el apoyo y cariño. Les deseo de corazón lo mejor en Rusia 2018, que Dios los bendiga y tengan mucho éxito🇲🇽⚽️🙏🏆#NadaNosDetiene#VamosMexico#Familia#TodosJuntos

