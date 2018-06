Inglaterra se despide con victoria ante su gente

La selección de Inglaterra se despidió de buena manera frente a su afición antes de partir a Rusia para disputar la Copa Mundial 2018, al vencer 2-1 a su similar de Nigeria, en partido amistoso celebrado este sábado en la cancha del mítico estadio Wembley.

Por la escuadra de los “tres leones” marcaron el defensor Gary Cahill apenas al minuto siete; así como el capitán del equipo Harry Kane al 39; por Nigeria descontó el delantero del Arsenal de Londres, Alex Iwobi, al 47.

A good way to start our warm-up games. Lots of positives to take and a win 👌 #ThreeLions 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/Ju4EjQDBRZ

La escuadra inglesa demostró solidez y pegada en la primera mitad, pero conforme transcurrió el complemento “el equipo de la rosa” se fue desdibujando y cedió la iniciativa al cuadro africano, quienes desde el banquillo revolucionaron el duelo.

Job done! The #ThreeLions are victorious in the first of our pre-@FIFAWorldCup warm-up games. 👍 pic.twitter.com/pXKNhalF3r

— England (@England) June 2, 2018