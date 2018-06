La primera imagen en el hospital del piloto que sufrió traumatismo craneal y torácico

Luego del tremendo accidente que sufrió Michele Pirro durante los entrenamientos para el Gran Premio de Italia dentro del Moto GP, ya circula en redes sociales la primera imagen del piloto en la camilla del hospital, tras sufrir traumatismo craneal y torácico.

Apenas iba iniciando su participación en las prácticas cuando Pirro perdió el control de la moto y cayó de manera impresionante echando a volar la imaginación con las peores consecuencias, pues también se luxó un hombro y tuvo varios golpes severos en el rostro, sin embargo, las buenas noticias llegaron.

Pirro apareció en el hospital con una imagen que deja buenas sensaciones, pues según los informes médicos se está recuperando y pronto volverá a la actividad: "El scaneo de cuerpo completo realizado en el hospital Careggi de Florencia fue positivo y no hay otras complicaciones. Como siempre en estos casos, Pirro pasará la noche en observación en el hospital. Se quedará allí, al menos, hasta mañana por la mañana", explicó Ducati, la marca para la que corre el piloto italiano.

Happy to report that @PirroRider is on the mend 💪

Get well soon Michele, we hope to see you back on a bike in no time! #MotoGP pic.twitter.com/yYYLfiBKmY

— MotoGP™🇮🇹🏁 (@MotoGP) June 1, 2018