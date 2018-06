Rafael Nadal y David Goffin llegan a "octavos" en Roland Garros

El Abierto de Francia se quedará sin tenistas locales para la cuarta ronda, luego de las derrotas de Gaël Monfils y Richard Gasquet ante el belga David Goffin y el español Rafael Nadal, respectivamente.

Rafa Nadal, líder en la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), avanzó a octavos de final de Roland Garros y lo consiguió jugando más de local que Gasquet.

Ya que se trata del torneo que más veces ha ganado el "Toro de Manacor", en 10 ocasiones y la afición le demostró su cariño como lo ha hecho siempre.

“El rey de la arcilla" jugo muy cómodo en un encuentro en el que no fue exigido al imponerse con cierta facilidad en parciales 6-3,6-2 y 6-2.

Contento por el partido de hoy! El sábado siguiente ronda contra un buen amigo!

Happy with today’s match! Saturday next round against a good guy and friend! @rolandgarros #Vamos pic.twitter.com/KLINy1ytO4

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 31 de mayo de 2018