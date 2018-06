Damir Dzumhur chocó contra un recoge pelotas en el Rolland Garros

Damir Dzumbur tuvo un mal día y quedó eliminado del Abierto de Francia, luego de perder contra el alemán Alexander (6-2, 3-6, 4-6, 7-6(3) y 7-5 en la tercera ronda. Pese al resultado, los aficionados se asustaron por un desafortunado encuentro entre el bosnio y un ball boy.

Sin control, la redonda voló muy alto y Dzumbur fue por ella, sin fijarse que el chico encargado de recoger las pelotas igual iba a lo mismo. El atleta y el asistente se estrellaron por accidente, que provocó la caída de este en la cancha principal.

"Gracias Rolland Garros y la multitud gracias a la gran gente en casa por mi apoyo. Gracias a mi equipo. Buena suerte a Zverev también lo siento por mi nuevo amigo, pero me alegro de su bien", escribió el tenista en su cuenta de Twitter.

Thank you @rolandgarros & the #Chatrier crowd, thank you to the great people at home for my support. Thank to my team. Good luck to #Zverev

And also sorry to my new friend but I’m glad you’re okay #BallBoyBuddy pic.twitter.com/D868vS7ZGY

— Damir Dzumhur (@DzumhurDamir) 1 de junio de 2018