Molina y Damm, optimistas al no ir a Rusia 2018

La decisión de Juan Carlos Osorio de no tomar en cuanta a Jesús Molina y a Jürgen Damm no mermó a los jugadores; al contrario, en lugar de sentirse tristes por no asistir al Mundial de Rusia 2018 comentaron palabras de aliento junto con una fotografía en sus respectivas redes sociales.

El actual elemento de los Rayados de Monterrey, Molina, colocó en Twitter una fotografía con el atuendo del combinado azteca y con un mensaje en el que declara que el tiempo es lo más importante y tiene sus respectivo sabor.

“Nuestras vidas no están determinadas por lo que pasa sino como reaccionamos a lo que nos pasa”, redactó el mediocampista del club regio.

Por su parte, Damm, quien también fue pieza dentro de la preparación de México rumbo al certamen mundialista, se sumó a las palabras de su colega e hizo lo propio.

“Los tiempos y planes de Dios son perfectos. Seguiré trabajando con la misma dedicación, esfuerzo y humildad. Muchas gracias cuerpo técnico, directivos, compañeros y staff de la Selección por todo el apoyo y cariño. Les deseo de corazón lo mejor en Rusia 2018. Que Dios los bendiga”.

