Matthäus asegura que Neuer será titular con Alemania

El alemán Lothar Matthäus, campeón del mundo en 1990, aseguró este domingo que su compatriota Manuel Neuer, que regresó este sábado a los terrenos de juego tras ocho meses de ausencia, será el titular en la portería de la selección germana en el Mundial de Rusia.

David Faitelson hace a un lado las burlas y se toma foto con Cuauhtémoc Blanco

"Ter Stegen (portero del Barcelona) tuvo una gran temporada y tiene un nivel similar al de Neuer. Pero cuando Neuer esté preparado, jugará, ya que, primero, es el capitán y, segundo, fue el mejor portero del mundo durante cinco años", aseguró a Efe.

Matthäus, que disputó cinco Mundiales, destacó que el portero del Bayern Múnich se está preparando para el Mundial y negó que la derrota en el partido amistoso ante Austria tenga alguna importancia.

"El once titular de Alemania ayer no es el once que saldrá en el Mundial. Alemania se está preparando y para Austria jugar contra nosotros siempre es muy importante por la rivalidad regional que tenemos", explicó.

En su opinión, dicho partido disputado en Viena y que acabó con la derrota del campeón mundial por 2-1 fue "un buen test" y el resultado no le sorprendió en absoluto.

"No me sorprendió el resultado. Quizás incluso sea bueno perder ahora. Mejor perder ahora que no en el Mundial", señaló.

En cuanto a los favoritos para el Mundial, mencionó a Alemania, ya que tiene "muy buenos jugadores" y la mentalidad ganadora necesaria para levantar la copa.

"Espero que Alemania gane. Tienen equipo para ganar. Puede repetir en 2018 lo que hizo en 2014", comentó.

Además, citó a España, a la que ve con casi toda seguridad entre los semifinalistas, en gran medida gracias a su nueva hornada de jugadores.

"La nueva generación es muy buena. Los veo entre los cuatro mejores. Lo que es seguro es que lo harán mejor que en Brasil, cuando cayeron en la primera fase", manifestó.

También cree que la Brasil de Neymar está entre las tres principales favoritas, y respecto al resto de candidatos cree que Argentina puede aspirar al título si Messi está en forma a lo largo de los siete partidos mundialistas.

"Francia también tiene muy buenos jugadores, pero no me fío de su mentalidad. Un día juegan a un gran nivel y al siguiente no dan la talla", destacó.

El ex jugador alemán, que fue el principal invitado en la ceremonia de llegada de la copa del mundo a Moscú tras su gira mundial, subrayó que para ganar un Mundial "tienes que jugar siempre al máximo nivel".

"En el Mundial cada partido es una final. A partir de la primera fase, si pierdes te vas para casa y si ganas pasas de ronda. Por ejemplo, esa mentalidad sí la tienen los alemanes", indicó.

Sobre Rusia, recordó que en este país "el deporte número uno es el hockey sobre hielo", no el fútbol, pero añadió que sería bueno que la selección anfitriona llegara lejos, ya que eso sería importante para la atmósfera festiva que debe rodear el torneo.

TAMBIÉN PUEDES VER