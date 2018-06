VIDEO: Mira lo que dijo Paco Buyo a la estrella albiceleste, Lionel Messi

Cuando los ánimos no pueden estar peor para el 10 de Argentina, Lionel Messi, el ex jugador del Real Madrid y actual comentarista televisivo, Paco Buyo, explotó y arremetió en contra del capitán de los Albicelestes.

"Es la gran mentira del fútbol. A Messi… ¿Para qué le vale? ¿Para ganar la Liga y la Copa del Rey? Los grandes jugadores se demuestran ganando la Champions, el Mundial o la Copa América. Cero patatero”, dijo el ex futbolista en el programa de televisión El Chiringuito.

También, agregó que el Barcelona tiene mejores jugadores que el astro argentino y que sin sus compañeros, el astro no sería el mismo en el campo de juego: "el Barcelona tiene grandes jugadores alrededor de Messi y no es tan decisivo como creéis”, comentó el ex arquero merengue.

Por su parte, el líder blaugrana jugará con su selección un duelo amistoso frente a Israel, previo a su participación en Rusia 2018.

Miren las declaraciones de Paco Buyo: