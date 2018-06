Fallece Dwight Clark, leyenda de los 49ers

Dwight Clark, quien ayudó a construir una dinastía para San Francisco con su icónica atrapada que envió a los 49ers a su primer Super Bowl, murió el lunes, un año después de revelar que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés). Tenía 61 años.

Clark informó en marzo de 2017 que tenía la también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, que ataca a las células que controlan los músculos. Sospechaba que haber jugado futbol americano podría haberle causado la enfermedad.

El equipo informó que Clark falleció rodeado de amigos y familiares.

“Mi corazón está roto”, dijo el ex propietario de los 49ers, Eddie DeBartolo Jr., en un comunicado. “Hoy, perdí a mi hermano pequeño y uno de mis mejores amigos. No puedo expresar con palabras lo especial que Dwight fue para mí y para todos a quien tocó su vida. Fue un esposo, padre, abuelo y hermano increíble, y un gran amigo y compañero. Mostró un tremendo coraje y dignidad en su batalla con el ALS y esperamos que pronto haya una cura para esta horrible enfermedad. Siempre recordaré a Dwight tal como era: más grande que la vida, bien parecido, carismático y el único que podía vestir un abrigo de piel en nuestro desfile del Super Bowl. Fue el responsable de una de las jugadas más emblemáticas en la historia de la NFL que comenzó nuestra carrera de campeonatos, pero para mí, siempre será una extensión de mi familia. Lo amo y lo extrañaré terriblemente”.

Clark ganó dos Super Bowls con los 49ers durante una carrera de nueve años que terminó en 1987. De manera memorable descolgó el pase de touchdown de Joe Montana para ganar el partido de campeonato de la Conferencia Nacional contra los Cowboys de Dallas tras la temporada de 1981, una jugada recordada simplemente como “The Catch” (“La Atrapada”).

Aquella acción se considera una de las jugadas más significativas en la historia de la NFL y envió a los 49ers a ganar el primero de sus cinco títulos de Super Bowl en un periodo de 14 temporadas.

La jugada ocurrió el 10 de enero de 1982, cuando los advenedizos 49ers recibieron a los Cowboys. En tercera oportunidad y gol en la yarda 6 de Dallas y con menos de un minuto restante, el entrenador Bill Walsh mandó la jugada llamada “Sprint Right Option”.

Montana se desplazó hacia fuera y se retiró ante la presión de Ed “Too Tall” Jones y Larry Bethea antes de lanzar el balón a la parte posterior de la zona de anotación. Clark saltó para hacer una atrapada con las yemas de los dedos sobre Everson Walls y los 49ers ganaron por 28-27.

Con ese triunfo inesperado, consiguieron su primer viaje al Super Bowl, el cual ganarían dos semanas después contra los Bengals de Cincinnati.

