Gudiño quiere dar 'grandes cosas' a Chivas

Al confirmarse que regresa al club que lo vio nacer como futbolista, el portero Raúl Gudiño se muestra satisfecho. No ve como un retroceso el dejar al Porto de Portugal para jugar en la Liga MX. Y ahora tiene un deseo: entregar grandes cosas a los millones de aficionados que tiene Chivas.

“Es muy grande, no solamente por la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes. Para mí es muy importante, es un gran paso en mi carrera jugar en la Liga MX, fue algo que no logré y ahora no queda más que trabajar”, explica el nuevo guardameta del Rebaño Sagrado.

Escándalos sexuales de la Selección mexicana

“Uno nunca piensa, creo que me han tocado vivir momentos, paso tras paso, el futbol da muchas vueltas, ahora estamos aquí también. Creo que venir de Europa no nos da un plus o un paso adelante. Lo que buscamos siempre es trabajar, el lugar (como titular) ahí está, hay que buscarlo siempre”, añade el nuevo futbolista rojiblanco.

Ahora, está de regreso en su ciudad. Por la mañana, realizó exámenes médicos en la clínica de Rafael Ortega. Volver a Chivas le hace feliz, por eso quiere corresponder con buenas actuaciones. “Es el club donde me formé, es el club donde ya he pasado grandes momentos: buenos, malos. Ahora podré estar con mi familia. Esperemos darle satisfacciones y grandes cosas al Guadalajara”, sentencia Raúl Gudiño.

Tras hacer historia en Europa, ¡@RaulGudino1 está de regreso en el Rebaño! 🙌🇲🇽 ¡Bienvenido a casa, arquero! ➡️https://t.co/Fq5NCry1lU pic.twitter.com/fZLg5NZMkc — CHIVAS (@Chivas) June 5, 2018

Ahora, aunque es muy joven, ya tiene pasado que lo respalda: Gudiño es el único portero mexicano que ha tenido minutos en Liga de Campeones de Europa, con el APOEL de Chipre, el club con el que estuvo prestado la temporada anterior.

“Es una responsabilidad más grande, haber jugado Champions es una experiencia muy bonita, un sueño cumplido. Pero le damos vuelta a la pagina, ahora vienen nuevos objetivos, nuevas metas, hay que cumplirlas también”, afirma el guardameta.

Sabe que existe un problema entre el técnico Matías Almeyda y la directiva. Tiene una gran impresión del entrenador argentino, pero se dice dispuesto a trabajar con quien le indiquen, pues al final no es una decisión que pase por los jugadores.

“Son cuestiones de Matías y la directiva, sé que van a llegar a un acuerdo. La impresión que tengo es la que todos tienen: es un entrenador que ha ganado y ha hecho muy buenas cosas por el Guadalajara. Es un entrenador a quien respeto y admiro por todo lo que ha. Yo estoy a disposición del entrenador que esté, ahora está Matías, mañana no sabemos quién esté, hay que estar a disposición de quien esté”, sentencia Raúl Gudiño.

PUBLIMETRO TV