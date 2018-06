Rivaldo: “Brasil ahora tiene una mejor selección que en 2014”

Protagonista en dos ediciones de la Copa del Mundo y parte del equipo que ganó el pentacampeonato en 2002, el brasileño mantiene un carácter sencillo y una personalidad que raya en lo tímido, muy diferente a la de su mejor época como futbolista en la que su talento lo llevó a obtener el Balón de Oro.

Tres años han pasado desde que Vítor Borba Ferreira, quien saltó a la fama con el nombre de Rivaldo, dejó en forma definitiva el futbol profesional después de una carrera que casi se extendió durante un cuarto de siglo.

El Mogi Mirim Esporte Clube, de Sao Paulo, en el cual ocupó el cargo de presidente, fue el último equipo para el que militó después de haber brillado en las ligas de España, Italia, Grecia y Turquía.

El espacio de cinco años (1997-2002) en el que jugó para el FC Barcelona, es el que más resalta, sobre todo porque fue en el que se hizo acreedor a los premios de Jugador del Año de la FIFA y el Balón de Oro, en 1999.

Con la seleçao vivió la amargura de la derrota en la final de Francia 1998 contra el cuadro local, pero cuatro años más tarde, en Japón, celebró junto con Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho y otros el ansiado penta que confirmó a su país como el máximo ganador de la Copa del Mundo de la FIFA.

En la antesala de Rusia 2018, junto con otras ex figuras como Carles Puyol y Luís Figo, ex compañeros suyos en el Barça, Rivaldo viaja por el mundo con un equipo de leyendas internacionales. Publimetro habló con el brasileño en Guatemala, país que sólo pudo ver pasar el ansiado trofeo, ya que se encuentra suspendido por la FIFA y, por tanto, no podrá luchar por obtenerlo.

¿Ganará Brasil el hexa en la próxima Copa del Mundo de Rusia?

— Siempre es una de las candidatas en cualquiera de los torneos en los que juega, pero ahora tiene una mejor Selección que en 2014.

¿Tiene esta Selección una deuda pendiente después de lo que le sucedió a la de hace cuatro años en casa?

— Son momentos y circunstancias muy diferentes, claro que dolió perder en esa forma en las semifinales (1–7 contra Alemania) y no haber llegado hasta la final… todos queremos que la historia sea diferente esta vez.

¿Tener un Neymar más maduro y otros jugadores con mayor experiencia internacional, puede hacer esa diferencia?

— Puede ser, aunque históricamente la seleçao ha tenido éxito como un equipo y no por figuras individuales.

¿Era eso lo que tenía la Selección que jugó en Corea y Japón 2002?

— Sí, fue un equipo en el que la unión de todos hizo una atmósfera muy buena, que muchas veces es tan necesaria como el talento de los jugadores.

¿Cuánta falta le hará Dani Alves a Brasil en Rusia?

— Mucha, él es uno de los líderes más importantes del vestuario.