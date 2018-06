Cristiano Ronaldo será la portada del FIFA 19

EA Sports presentará este fin de semana el videojuego FIFA 19, pero mientras ya dio a conocer que Cristiano Ronaldo volverá a engalanar la portada.

A través de Twitter informó que el astro portugués será quien aparezca por segundo año consecutivo en la carátula del juego y que los primeros detalles de la nueva entrega del simulador de futbol se revelarán el 9 de junio durante su conferencia de E3.

Be the first to see the #FIFA19 reveal. Set a reminder and tune in on June 9th 👉 https://t.co/sERArjXuuo pic.twitter.com/vZwO2ppPls

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 7, 2018