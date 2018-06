Lágrimas que hicieron historia en un Mundial

Luis Ernesto es el rostro de la pasión. Él vivirá una vez más un Mundial en la sede del certamen. Brasil 2014 lo dejó marcado de por vida.

#Camaradaazteca despidió a la afición que va al Mundial de Rusia

VIDEO: Rafael Nadal aparece en videojuego junto a Mario Bros

Héctor Herrera regresa a concentración con el Tri

El aficionado número uno de la Selección mexicana habló en exclusiva con Publisport sobre la famosa fotografía que se convirtió en ‘meme’ cuando México quedó eliminado ante Holanda hace cuatro años.

Su rostro destruido por una ilusión le dio la vuelta al mundo y en el evento Camarada Azteca, realizada por Publimetro para los aficionados que asistirán al Mundial, Luis recordó aquella ocasión en que Arjen Robben rompió con el juego limpio dentro del terreno de juego y eliminó al Tri.

“Hace cuatro años tuve de los mejores y peores días de mi vida. Recuerdo cómo íbamos con todo el apoyo para ganarle a Holanda, porque era un momento decisivo para el quinto partido”, continuó. “Ese día me sentí bastante mal. Salí en algunas fotos y memes que me hicieron después. Yo no los había visto en ese momento, inclusive, fuera del estadio me hicieron una entrevista; salí en medios de Brasil y de Mexico. Al otro día, mis amigos me empezaron a mandar ‘memes’ y fotos”.

Cortesía

Al comprar el paquete completo con la esperanza de que el combinando azteca sería finalista en el 2014, Luis Ernesto decidió ya no continuar en el país más ganador de la Copa del mundo y colocó sus entradas en modo transferible.

“Puse en venta mis boletos para lo siguientes encuentros porque ya me quería regresar”, subrayó el famoso aficionado.

Al final, reconoció que los dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio harán esta vez historia en Rusia 2018, ya que “tienen un buen plantel” para jugarle al tú por tú a cualquier rival.