ENTREVISTA: “Portugal debe demostrar que puede competir”, Deco

La experiencia de haber jugado dos veces en la Copa del Mundo con la selección lusa le da un plus a las consideraciones del ex jugador para la participación que ésta tendrá en Rusia 2018.

VIDEO: ENTRE LÁGRIMAS RECIBEN AFICIONADOS DE CHIVAS A MATÍAS ALMEYDA

Recordado como uno de los mejores pasadores de su época y quien vivió los momentos más importantes de su carrera con el uniforme del FC Barcelona, Anderson Luís de Souza le tiene mucha fe al equipo nacional que representó en 75 partidos durante siete años.

Aún así, Deco considera que ni el estatus como campeón de la Euro de 2016 ni la presencia de Cristiano Ronaldo le asegura algo al conjunto que dirige Fernando Santos, sobre todo, por la presencia en el grupo B de España, a quien considera el rival a vencer en la búsqueda de avanzar el primer puesto a los octavos de final.

En compañía de otros ex jugadores, el nacido en Sao Bernardo do Campo, en Brasil, realizó una gira de partidos de exhibición por Centroamérica que tuvo una escala en Guatemala, donde conversó con Publimetro.

¿Después de varios años, finalmente es Portugal una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo?

— No lo creo, aunque me gustaría que la ganara. Es un país en el que no nací, pero al que quiero mucho y espero que llegue lejos en Rusia. Es un torneo corto en el que las favoritas son las de siempre: Brasil, Alemania y Argentina.

¿Haber ganado la última Euro le da al equipo otro perfil para el Mundial?

— Es posible, pero de nada servirá haber sido el campeón de Europa si el equipo no tiene el mismo nivel… debe demostrar que puede competir.

¿La presencia de un Cristiano que ha vivido las mejores temporadas de su carrera podría cambiar eso?

— Él es uno de los mejores jugadores de la historia, pero no puede hacerlo todo, necesita a su lado un equipo que lo respalde… si lo logran, muchas cosas buenas pueden pasar.

¿En su momento te fue difícil tomar la decisión de jugar bajo una bandera diferente a la de Brasil?

— No, Portugal me ofreció una oportunidad que no recibí del lado brasileño y por la que siempre estaré agradecido y orgulloso.