Eduardo Aguirre, la joya mexicana que brilla en el Torneo de Toulon

“Nunca me había tocado anotar tres goles, me tocó en este buen torneo y muy contento, pero más por el desempeño que demostró el equipo, se vio ese liderazgo que venía mostrando en partidos anteriores y eso me mantiene más feliz, que el equipo se mantiene en esa línea”, señaló Aguirre a la prensa francesa, la cual quedó fascinada con el jugador azteca.

El Shrek consiguió plasmar su nombre en la historia de México en Toulon, al igualar la marca de 7 tantos de Marco Fabián y Alan Shearer, quienes eran considerados los máximos goleadores en dicho Torneo, a falta de los que pueda marcar en la final, los cuales lo llevarían a superar los resultados ya mencionados.