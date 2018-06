Aficionados quieren bajar a Márquez de Rusia

La derrota de México contra Dinamarca por marcador de 2-0 hizo que los aficionados explotaran con los seleccionados, en especial, contra Rafael Márquez, quien poco se vio en el planteamiento hecho por el técnico Juan Carlos Osorio, ya que en las ocasiones que tuvo oportunidad de ser parte del juego, demostró que será complicado competir ante jugadores veloces y jóvenes.

Por medio de Twitter, los amantes del futbol lazaron cada pedrada para el ex elemento del Barcelona, después de ya no tener la misma conducción que tenía cuando vestía los colores blaugrana en España, pues consideran no debería de asistir a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Aquí algunos de los tuits de la gente:

Un poquito de Gym 👌 pic.twitter.com/L9XBKVyPXX — Fabian Estay (@FABIANESTAY10) June 8, 2018

A 1 semana del Mundial

México 🇲🇽:

❌ No tiene Conexiones defensivas. No se conocen.

❌ No se genera volumen de juego para los delanteros

❌ Márquez no está para ser titular

❌ No tenemos Gol

❌ Todo depende de Lozano o Corona

Si no se corrigió en 4 años no se hará en 7 días pic.twitter.com/NaY5mlCYny — DIEGOL 😬✌🏻⚽️ (@Diegol90Mx) June 9, 2018

A México le duele la defensa central, Moreno sin ritmo, Ayala no es de selección, Márquez ya vió pasar su mejor época, Reyes lesionado. Eso sí preocupa y mucho — Peri (@perilete) June 9, 2018

No todo es culpa de Osorio.@miseleccionmx es un equipo con débil mando pero sobre todo sin liderazgo.

En un grupo donde hay líder jamás habría llegado la escandalosa fiesta. — Enrique Garay (@quiquegaray) June 9, 2018

Hoy Rafa Márquez dió total razón a lo que decíamos @HijodeZeusZ ya no le da lo físico, hasta mal se ve, hay que saber dejar lo que ya no somos capaces de hacer. Me entristece la selección ☹️☹️ — Jorge Herrera (@joragus26) June 9, 2018

Márquez ya no está ni para la liga MX. Lástima que siga empeñándose en arrastrar su prestigio. — J. Francisco Vargas (@fran_varsan) June 9, 2018

Buen punto amigo, Marquéz sabemos que fue un gran jugador, pero por dignidad no debió ir o debería regresarse, te apoyo Rafa otro tronco sumado a los antes mencionados saludos!👍 — Jesus Ramirez (@JesusRam1616) June 9, 2018

Los mundiales no son para hacer homenajes ni para romper records, esta claro que Rafa Marquez ya no esta para jugar 90 minutos y si realmente es tan profesional como se dice el mismo se debio hacer a un lado y ver por el equipo y no por el — El Tio Pambolero (@ElPambolero69) June 9, 2018

