Nicolás Castillo manda emotiva despedida a la afición de Pumas

Es el momento de despedirme de la increíble afición de pumas! Muy agradecido por todo el cariño que me dieron desde que llegué hasta el último día que estuve en Mexico. Tuvimos momentos malos y la increíble afición nunca nos dejó, a veces no resultan las cosas como uno quiere pero uno se tiene que quedar tranquilo con haber dado el máximo día a día por la institución. Muy contento con haber contribuido con mi venta para que puedan armar un buen equipo y posicionar a pumas donde se merece y donde debe estar siempre! Se me abrió una oportunidad y no la pude desaprovechar ya que era lo que estuve buscando desde que volví a chile; regresar a Europa! Agradecido de la institución por darme la oportunidad de hacer posible este sueño de luchar por los máximos desafíos representando al más grande de Portugal. Desde ahora me tienen a mí y toda una familia entera hinchando por pumas! Los llevaré en mi corazón siempre ❤ GOYAAAA! @pumasmxoficial

A post shared by Nico Castillo 🇨🇱 (@castillo30__) on Jun 9, 2018 at 8:32am PDT