Invitado a la fiesta del Tri revela detalles de lo que sucedió

Uno de los temas que más ha afectado a la Selección mexicana recientemente fue la fiesta en la que se vieron involucrados algunos jugadores el pasado sábado 2 de junio tras el partido ante Escocia en el Estadio Azteca; sin embargo, uno de los invitados reveló lo que realmente sucedió.

De acuerdo a la información publicada por el diario El País, uno de los asistentes, quien pidió que su nombre se mantuviera en anonimato por las posibles consecuencias que esto pudiera traer afirmó que a la fiesta asistieron todos los convocados, siendo Rafael Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa los que pidieran a sus representantes rentar una casa en Bosques de las Lomas, Ciudad de México.

A la reunión asistieron al rededor de 80 personas, entre ellos las parejas de los seleccionados, amigos y familiares. A la entrada de la casa les pidieron a cada uno dejar su celular, ya que no querían ningún tipo de fotografías o vídeos. "Estuvieron 23. Salieron del Estadio Azteca en camionetas y se fueron a la casa. Cenaron ahí. Sé que hubo mujeres. Algunos llegaron a diferente hora y otros, obviamente, se fueron yendo en el transcurso de la noche".

"Te aseguro y afirmo que fueron todos. Fue algo planeado. No hubo ninguna mujer pagada. Eran libres. Era una fiesta normal, había de todo, agua para el que no quisiera tomar alcohol, hubo algunos que no tomaron nada. Eran amigas, no escorts. Era una fiesta para cerrar filas, unir al grupo, llegar bien. Al final el grupo está partido", mencionó el asistente.

VESTIDOR ROTO EN EL TRI

Dicho acto ha demostrado el vestidor roto que se vive en la Selección mexicana, ya que no fueron revelados todos los nombres sino únicamente nueve de ellos como el de Guillermo Ochoa, Jesús Gallardo, Raúl Jiménez, Jesús 'Tecatito' Corona, Héctor Herrera, Marco Fabián, Carlos Salcedo, Giovani y Jonathan dos Santos.

"Me sorprende mucho por Memo -Ochoa-. Que no hayan salido a defenderlo, uno de los capitanes, ¡lo dejaron tirado como si nada!", informó El País.

HÉCTOR HERRERA

Respecto al caso de Héctor Herrera, el asistente afirmó: "me preocupa lo de Héctor. No se vale que sólo tengan que pagar algunos cuantos. Puede haber posibilidad de que no vaya. Lo más importante es limpiar su imagen antes que asistir al Mundial. Muchos medios lo saben, protegen a los demás, menos a él", sentenció.

