Francisco Gabriel de Anda se va de Chivas

Las cosas en Chivas cada vez van mal en peor. Después de que se diera a conocer que Matías Almeyda firmará su finiquito el próximo martes para ya no tener nada que ver con el equipo, Jorge Vergara, dueño del club tapatío, habría tomado la decisión de eliminar el cargo de Director Deportivo, asegura Récord.

Según el diario deportivo mexicano, Francisco Gabriel de Anda ya no será más el que tome las decisiones, ya que junto con el argentino, el ex comentarista de ESPN también dejaría las instalaciones de Verde Valle, pues ya no tendría nada que hacer ahí.

Asevera que el Presidente, junto con su hijo Amaury Vergara y José Luis Higuera, que no les agradó para nada que el ex futbolista de Pachuca habló en exclusiva con Fox Sports y ventiló la crisis que ahora vive la institución del Guadalajara, mismo que no fue consultado en ellos y lo consideraron como una "traición".

