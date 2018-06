Crean memes de Zague tras íntimo video

El polémico video de Luis Roberto Alves Zague que ocasionó revuelo en redes sociales dejó innumerables memes, mismos que ocasionaron muchas risas y otras vergüenzas, ya que el íntimo videoclip del ex futbolista del América dejó anonadados a todos.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cómo fue que se filtró, pero los amantes de la tecnología ya hicieron de las suyas al burlarse del ex seleccionado nacional, quien no se sabe si dará alguna declaración las próximas horas o dejará así el tema.

















