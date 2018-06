Japón, última Selección en llegar a tierras mundialistas

La selección de Japón llegó este miércoles por la noche a la ciudad de Kazán, su sede durante la Copa del Mundo de Rusia 2018, a falta de seis días para su debut en el torneo frente a Colombia.

El combinado nipón, la última de las 32 selecciones en llegar a Rusia, aterrizó en el aeropuerto de la capital de Tartaristán pasadas las 18:30 hora local (15:30 GMT), procedente de Austria, donde el martes se enfrentó en un partido amistoso a Paraguay (victoria 4-2).

Japón ha disputado tres encuentros antes de la Copa del Mundo, con un balance de un triunfo, el mencionado contra Paraguay, y dos derrotas, una en casa, en Yokohama, a manos de Ghana (0-2) y otra en Lugano ante Suiza (0-2).

El equipo entrenado por Akira Nishino es uno de los tres que estará concentrado en Kazán durante el Mundial -residirán y se entrenarán en las instalaciones del Rubin Kazán-, junto a Colombia -Ski Resort Kazán-, su primer rival en el Grupo H, y Australia -en la residencia del Ak Bars Kazan, el equipo de hockey sobre hielo de la ciudad-.

La selección japonesa inicia su andadura en Rusia 2018 el 19 de junio en el Monravia Arena (Saransk) contra Colombia, antes de verse las caras con Senegal el día 24 en el Central Stadium de Ekaterimburgo y cerrar la fase de grupos frente a Polonia el 28 en el Volgogrado Arena (Volgogrado).

