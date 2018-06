México fue mejor en la Confederaciones, reconoció Kimmich

Pasó un año ya, pero el 4-1 de la Copa Confederaciones sigue dando la impresión de que Alemania fue infinitamente superior a México. Sin embargo, ayer Joshua Kimmich reconoció que no fue así: considera que el Tricolor incluso fue mejor, pero los germanos supieron cuándo pegar.

“Le ganamos a México en la pasada Copa Confederaciones, pero creo que el equipo ha cambiado drásticamente en el último año. México aún tiene muchos jugadores de la Semifinal del año pasado y pienso que en términos de futbol, México fue mejor, fue un mejor equipo”, admitió e lateral derecho, en la concentración de su equipo.

“Es sólo que nosotros supimos castigar los errores que México cometió, así que hicimos los goles y ganamos el partido. Pero tengo que admitir que desde el punto de vista del juego, México tuvo la pelota más de lo que nosotros la tuvimos. Creo que ese resultado (4-1) no debe ser sobrevalorado, porque ellos tuvieron más el balón”, añadió.

El domingo, Alemania y México se enfrentarán en el primer partido del Grupo F de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Los alemanes evitan el exceso de confianza, mantienen el hambre de triunfo a pesar de ser los actuales campeones y se sacuden el nerviosismo a solo dos días de la presentación.

“Si me preguntas, definitivamente no hay falta de motivación. Creo que todo mundo está lidiando bien con esa situación por sí mismos. Todos están altamente enfocados, todos ponen su máximo en cada entrenamiento y no hay nervios entre nosotros. Hay experiencia suficiente, hemos jugado muchos torneos y ya sabemos cómo se siente encarar la presión”, finalizó Joshua Kimmich.