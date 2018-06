EXCLUSIVA: 'México ya sabe que no va a ser campeón del mundo': JR. Fernandez

El Mundial de Rusia 2018 será una nueva forma de ver el certamen mundialista, ya que las redes sociales presumirán ser las principales herramientas para poderse comunicar y dar a conocer, de manera inmediata, todo lo que ocurre a 10.419 kilómetros de México a Moscú, por lo que José Ramón Fernandez, periodista de ESPN, habló en exclusiva con Publisport sobre su perspectiva de la edición número 21 de la Copa del Mundo.

Considera el especialista que lo interesante es cómo llegarán las selecciones a uno de los países más extensos en territorio, pues su traslado, vía terrestre será complejo, debido a que las sedes quedan relativamente lejos de una a otra; sin dejar de lado que la competencia verá a países que renovaron su plantilla y para él eso será factor para conocer al campeón.

Fernández Álvarez aseveró que los mexicanos que asistieron a la fiesta más grande del balompié mundial deberán de ser cautelosos, educados, respetuosos y seguir cada una de las reglas que se les impongan en la nación sede, ya que la policía de allá "no es de chiste” y pueden buscarse serios problemas.

¿Cómo analizas esta Copa del Mundo?

Va a ser una cobertura de redes sociales. Hay diferencia de horarios: juegos por la mañana (hora de México). Hay duelos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que es el último. Ya para entonces serán las 12 de la noche en aquél país.

Mucha gente estará trabajando: ni modo de decirle al jefe que te deje ver el (partido) España contra Inglaterra o Francia frente a Alemania. Te va a decir: ‘no es nada’ […] le tocó muy difícil a México porque iría después con Brasil.

Con referencia a las tradiciones yo creo que las empresas que tienen los derechos se preparan, llevan a mucha gente y especialistas que tengan nombre. Ejemplo: Si llevas a Fernando Morientes te hablará de España o Roberto Carlos hará lo propio con Brasil y comentaran poco sobre México. ¡Es parte del show!

¿Te gusta ese tipo de show en los medios de comunicación?

No, la verdad no me gusta. A mí me agrada más el periodismo. El debatir en la mesa con periodistas o ex jugadores que siempre defienden lo que dicen, que aunque México no haya jugado bien, lo defienden u otro equipo. Es interesante ese punto. Llevamos mucha gente y compartimos opiniones con colegas de otros países que son también de ESPN.

¿Por qué consideras que la prensa mexicana es tan estricta con Juan Carlos Osorio?

Porque es extranjero. Hugo (Sánchez), que es un ícono en el futbol mexicano y es uno de los que más lo ha cuestionado. Él quisiera un técnico mexicano para México y que Osorio dirigiera a Colombia. A Colombia lo dirige un argentino. Normalmente las selecciones son dirigidas por estretagas de su país. La Federación (FEMEXFUT) eligió a Osorio. Él es un estudioso y parece que ha trabajado bien. Ha tenido momentos difíciles, pero pasó la fase de eliminatorias que siempre nos ocurren cosas muy serias y llegó al Mundial. Osorio es tan estudioso que sabe como jugarle a Alemania, Corea del Sur y Suecia.

Una cosa es saberlo y otra plasmarlo en la cancha, y utilizar al mejor cuadro para intentar ganarles: tú vas a enfrentar en el primer partido a Alemania: es el campeón del mundo; nadie los quiere ver en este momento y le tocó a México. Si calificas va a enfrentar a uno de los grandes favoritos: Brasil, que renovó a su escuadra.

La Federación aún sigue colocando a gente por patrocino, ¿qué piensas?

Acuérdate que en México, como en muchas partes del mundo, en los Mundiales va por arriba el tema económico que lo deportivo. México sabe que no va a ser campeón del mundo: lo saben los directivos, Osorio y algunos jugadores. Los que militan en Europa no juegan en los grandes equipos de allá; participan con clubes de media tabla hacia abajo. Yo no veo al Porto en finales de la Champions; no veo al PSV: ni califican para el certamen. Son ligas periféricas, como les llaman. Yo considero que sí se le puede ganar a Corea y Suecia, pero hasta ahí. México le puede ganar a Brasil -en caso de pasar a la siguiente fase- si expulsan a Neymar, Coutinho… todo puede ser.

¿Qué opinión te merece que el estado islámico presente imágenes fuertes de jugadores lacerados para intimidar?

Rusia tiene un control muy impresionante, no es una nación común y corriente. Estuvimos en la (Copa) Confederaciones -muy cerca de Kremlin- y simplemente llegó un día donde dos unidades nos pidieron que apagáramos las luces del estudio, preguntamos por qué, y nos dijeron que dos helicópteros irían, en esos momentos, por el señor (Vladimir) Putin (Presidente de Rusia). En el momento en que se vayan les avisamos. Oímos cómo llegaron y se fueron; enseguida subieron dos elementos y nos dijeron que podíamos seguir (trabajando).

Hay vigilancia para todo: desde que tú llegas saben quién eres, qué haces, de dónde vienes, cómo te mueves, en qué hotel estás, todo lo saben. Y el mexicano, que le fascina, como decían: saltarse la acera, brincar o no, deben de tener cuidado porque la policía rusa es seria…no es de chiste. Son buenas personas, pero los camuflados que van a estar en los estadios, que por cierto no sabes que son policías, tienen todo perfectamente estudiado.

DATO

Alemania, Brasil España y Francia son los favoritos de José Ramón Fernández, "porque renovaron sus selecciones”.

Número

736 son los jugadores que asistirán a Rusia 2018 de las 32 selecciones.

