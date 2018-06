La piñata creada en honor al video íntimo de Zague

Luis Roberto Alves Zague es el hombre del momento, pues hace unos días se ventiló su video íntimo que le ha dado la vuelta a redes sociales y siguen dando de qué hablar, pues ahora hasta le inventaron una piñata.

VIDEO: MOMENTO EXACTO CUANDO UN TAXISTA ATROPELLÓ A DOS MEXICANAS EN RUSIA

El máximo goleador en la historia del América fue víctima de los hackers al publicar una grabación mostrando su miembro frente a un espejo y en cuestión de minutos todo mundo empezó a hablar de Zague, tanto que hasta su esposa, la periodista paola Rojas tuvo que romper el silencio al respecto.

VIDEO: ASÍ REACCIONÓ JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ AL VER EL VIDEO ÍNTIMO DE ZAGUE

Por tal motivo, el ingenio mexicano ya llegó hasta el Mundial de Rusia, donde se encuentra el ex futbolista como comentarista de TV Azteca, donde le han creado canciones, cumbias, porras y ahora hasta una piñata que no deja lugar a dudas que las redes sociales no perdonan a nadie.