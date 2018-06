Continúa el legado del fan número uno de Brasil

Por primera vez después de siete Mundiales, Brasil no podrá contar con la presencia de su mayor fan, Clovis Fernandes. El aficionado que siempre acompañaba a la canarinha desde Italia 90 falleció en 2015, pero sus hijos están en Rusia 2018 para continuar la tradición que instauró a lo largo de 24 años.

Clovis siempre asistía a los campeonatos mundiales y lo hacía acompañado de una copa del mundo; sin embargo, en 2015 perdió la batalla contra el cáncer que lo aquejó por nueve años.

The son of World Cup icon Clovis Acosta Fernandes will continue his legacy this time around after Clovis passed away in 2015😢❤️⚽️ #Brasil #WorldCup pic.twitter.com/mN3iyYj3Pq

— Juan “WorldCup” Direction (@JuanDirection58) June 15, 2018