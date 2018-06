Ronda Rousey se queda sin título en su primer pelea de campeonato en la WWE

Ronda Rousey no pudo obtener su primer título dentro de la WWE, mientras que la campeona defensora de RAW, Nia Jax, perdió su cinturón ante Alexa Bliss.

Rowdy y Jax mantuvieron una dura batalla para definir quién sería la campeona de RAW. La monarca dominó en varios momentos la ex peleadora de artes marciales mixtas, pero ella logró recuperarse y poner en aprietos a su rival.

Sin embargo, cuando Rousey estaba apunto de aplicar su característico Armbar, Alexa Bliss atacó de sorpresa a la ex campeona de la UFC y la dejó fuera de combate tras lanzarla contra la mesa de comentaristas.

Her name is @RondaRousey, and she was BORN READY to compete as she takes it to the #RAW #WomensChampion @NiaJaxWWE! #MITB #RondavsNia pic.twitter.com/vBVpeLHAde

— WWE (@WWE) June 18, 2018