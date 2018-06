Ronda Rousey es suspendida de la WWE por 30 días

Ronda Rousey no tomó de muy buena manera el ataque sorpresa que recibió por parte de Alexa Bliss, durante la última función de Money in the Bank, por lo que este lunes atacó a la campeona de RAW y al gerente general de RAW, Kurt Angle, por lo que fue suspendida 30 días.

Alexa estaba celebrando su tercer reinado, después de que el domingo atacó sorpresivamente a Ronda y a Nia Jax, y terminó por despojar a la segunda de su título.

Rowdy interrumpió el festejo de Bliss, y aunque la nueva monarca se burló de la ex peleadora de MMA al llamarla “luchadora novata”, no pudo contener la furia de Rousey quien la atacó constantemente e incluso Kurt Angle también fue agredido al tratar de contenerla.

La riña terminó cuando Ronda Rousey aplicó un Power Bomb a Alexa Bliss.

Después del incidente, Angle suspendió a Rousey por 30 días, debido a la actitud que mostró dentro de la WWE.

Angle después declaró en Twitter que Ronda cruzó la línea y que debe reconsiderar su carrera en los deportes de entretenimiento y que la empresa luchística no es con club de la pelea.

Unfortunately Ronda crossed the line tonight. If Ronda can’t take a few verbal “shots”, then she needs to reconsider her career in Sports entertainment. This is NOT some fight club. This is WWE. I regret suspending her from Raw for 30 days… but My hope is she’ll learn from it. https://t.co/VdI2foZzDu

— Kurt Angle (@RealKurtAngle) June 19, 2018