‘Debemos darle el apoyo a Juan Carlos Osorio’: Pável Pardo

La sorpresiva victoria de la Selección mexicana sobre Alemania en el debut de ambos equipos en el Mundial de Rusia 2018, dejó un buen sabor de boca a propios y extraños, pues las ilusiones de llegar al quinto partido están más cerca, pero "paso a paso", o es lo que aseguró Pável Pardo, quien habló en exclusiva para Publisport.

El ex futbolista y conocedor del balompié internacional habló sobre el proyecto del técnico colombiano Juan Carlos Osorio, dándole todo su voto de confianza para la edición número 21 de la Copa del Mundo, asegurando que el combinado azteca tiene todo para hacer un buen papel.

LAS RAZONES PARA PEDIRLE PERDÓN A JUAN CARLOS OSORIO

"Todos estamos esperanzados y con la ilusión de esta selección. Hay grandes jugadores que ahora nos representan y creo que la mayoría nos encontramos contentos de nuestro equipo; debemos esperar, pues lo importante, como aficionado, es darle el mayor apoyo a ellos, ya que cada uno puede dar más", expresó también su análisis sobre el duelo que desea todo el país. "Aparte de un quinto partido, el sueño es siempre llegar a la final de la Copa del Mundo y ganarla, pero lo más importante es que en cada partido que el Tri salga al terreno de juego, deben de estar mentalmente bien".

El ex americanista y ahora analista de televisión dio su punto de vista sobre los siguiente rivales que tendrá el combinado azteca dentro del Grupo F: Corea del Sur y Suecia, pues el 'bebé' no ve a los oponentes tan fuertes, así que aseveró que deben de obtener la victoria y ser líderes absolutos.

"México, a mi parecer, está por encima de ellos. Obviamente, sin despreciar lo que Suecia es, pues tiene algunos jugadores en la Bundesliga (Alemania), pero considero que el Tricolor tiene todo para pasar a la siguiente ronda".

Pardo no dejo pasar la oportunidad de hablar sobre el estratega Juan Carlos Osorio y su forma de dirigir al equipo. Pável, quien es un conocedor del futbol, no teme en que el cafetalero hará historia con un país que no es el suyo, ya que sonriera que sabe a lo que se dedica.

"Sus números hablan. Me parece que nos tenemos que enfocar a lo que ha hecho: funcionamiento del equipo. Se hablan mucho de las rotaciones, pero nos debemos enfocar a su sistema de juego y me parece que lo ha hecho bien", agregó "Se ha trabajado bien en la parte mental, tienen gente especializada en eso y, al final, considero que jugarán bien".

Al final, Pável Pardo mandó un mensaje hacia todos los que retractores del cafetalero, pues subraya que "debemos darle el apoyo a Osorio… a algunos les gustará o no, pero en mi opinión, la parte defensiva tendrá que trabajar, pero lo que está haciendo es bueno".

