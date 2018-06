VIDEO: Asalta a aficionado mexicano en Rusia 2018

Desafortunadamente un mexicano que viajó al Mundial de Rusia 2018 tuvo un percance antes de llegar a su destino. Su nombre es Ricardo y vive en Puebla, México, pero en estos momentos se encuentra en tierras mundialistas apoyando a la Selección mexicana, aunque nunca pensó que lo iban a asaltar en otro país.

Él mismo sostiene que "dos días antes de llegar a Rostov llegó con un amigo" mismos que festejarían el inicio del Tri en tierras mundialistas, pero para su mala fortuna no estaba acompañado y le robaron, cuestión que lo dejó incómodo e inseguro.

"Yo tenía mi celular en la mano y estaba en un transporte, cuando le dije que el mapa me estaba indicando otro lugar, me arrebató el móvil", fueron algunas de las declaraciones que aseveró el turista, quien relata los hechos para el diario AS.

