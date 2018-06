VIDEO: Tite quiso festejar la anotación de Brasil, pero se cayó

La victoria de Brasil sobre Costa Rica creó una de las escenas más curiosas dentro del Mundial de Rusia 2018. No es la primera ocasión que Tite, actual técnico del combinado brasileño, explota tras una anotación por parte de sus muchachos, pues volvió a pasar en el partido contra los ticos.

Cuando parecía que el pentacampeón del mundo igualaría frente a los costarricenses, una jugada extraordinaria dentro del terreno de juego, creó una oportunidad para que Coutinho metiera la redonda en la portería que resguardaba Keylor Navas.

Tras el festejo de los futbolistas, el estratega no pudo soportar la felicidad que lo llenó en esos momentos, y salió corriendo para abrazar a los suyos, pero por tanta emoción no pudo correr de manera adecuada sobre el césped y terminó en el pasto.

DOWN GOES TITE! DOWN GOES TITE!#BRA #WorldCup pic.twitter.com/sIDkg3elrX

— Across the Pond (@ATPradio) June 22, 2018