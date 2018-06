El futbol mexicano está siendo bien representado: Osorio

La Selección mexicana se impuso por 1-2 frente a Corea del Sur en el Mundial de Rusia 2018, resultado con el que acaricia los octavos de final a falta de un partido por disputar; sin embargo, Juan Carlos Osorio afirmó que el equipo quedó sin sabor.

"Quedamos sin sabor, de ir arriba al marcador hablamos que íbamos a presionar alto y no solucionar el problema; sin embargo, tuvimos un buen juego y somos merecedores del triunfo", declaró el colombiano a TV Azteca.

Sobre la interrogante del poco apoyo que ha recibido de la afición mexicana, Osorio afirmó que el triunfo y alegría se lo dedican a todos ellos, a lo que creyeron y a los que no lo hicieron. "Se lo compartimos a toda la afición mexicana independientemente que hayan apoyado o no, el futbol mexicano está siendo bien representando por este grupo, lo siento por lo que no están pero todos los que en algún momento contribuyeron esto también es suyo, además de compartirlo con la familia lo comparto con Colombia".

Revive los goles de Carlos Vela y Javier Hernández

A pesar de que el Tricolor ha tenido un debut de ensueño en la Copa del Mundo, Juan Carlos Osorio no tiene nada definido de hasta donde podrán llegar, pero conoce que en el último partido de fase de grupos ante Suecia será vital para definirlo. "Yo creo que el próximo juego va a decir mucho lo mas importante es mantener la humildad agradecerle el de arriba por todas las oportunidades que hemos tenido, todo el grupo esta en buena condición de salud. Carlos Vela está en un muy buen momento", concluyó.

