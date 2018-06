VIDEO: Llueven críticas a Maluma por video con Maradona

Al aparecer a los seguidores del cantante colombiano Maluma no les agradó el video que presumió en sus redes sociales con el ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, por lo que las críticas comenzaron a lloverle y muchos le dijeron hasta de lo que se iba a morir.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el también compositor compartió una grabación con el ex campeón del mundo en la Copa del Mundo de 1986 en México, ya que a sus fanáticos no les agrada la compañía que tiene con el ex deportista.

En su perfil se observan comentarios como:

Cuidao vas a vení preñao' de Rusia… abre el ojo mk @maluma

Seria melhor ver o filme do Pelé.

Gigante? Un huevon, drogadicto que apoya a maduro y a su régimen asqueroso dictador, que se puede espera de ti que haces canciones que denigran a las mujeres.

Hermano elimina esa foto no te retrates con esa basura de maradona no te reyes tu carrera con esa basura.

Jajajajaba admiro a maluma y a maradona pero muy gays ese video con ese beso juajuajua

Lo conocen?.. @maradona GIGANTE!! A post shared by MALUMA (@maluma) on Jun 23, 2018 at 11:53am PDT





