VIDEO: Panamá festeja en grande su primer gol en mundiales

Gracias a Dios, gracias a mi familia y gracias Panama, un gol Histórico para mi País, los sueños se cumplen a base de trabajo y esfuerzo, #Russia2018 #Perseverancia #FeEnDios #AgradecidoConDios #NikeTiempo #Nikepanama

A post shared by Felipe Baloy (@pinbaloy) on Jun 24, 2018 at 10:09am PDT