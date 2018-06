Santos afirma que el ‘futbol no es para niñas’; Inés Sainz responde

Una declaración fuera de lugar dejó mal parado al ex jugador del América, Antonio Carlos Santos, ya que mientras analizaba el partido entre Argentina y Nigeria dentro del Mundial de Rusia 2018 en Tv Azteca, aseguró que “el futbol no es para niñas”, comentario que no agradó para nada a sus compañeros de mesa: Inés Sainz, Marco Antonio Rodríguez y Gerardo Velázquez de León, quien recriminaron sus palabras.

El ex árbitro mexicano, Chiquimarco, no dejó de lado el mensaje hecho por el ex deportista y le replicó: “me parece incorrecto y de mal gusto lo que acabas de decir, porque las mujeres también juegan futbol, entran duro a la bola y le pegan igual de fuerte que un hombre”.

Por su parte, Inés Sainz, quien estuvo presente, le dio la espalda, literalmente, y siguió trabajando y analizando lo que ocurrió dentro de la polémica jugada del penal que le marcaron al cuadro africano, en forma de una respuesta educada por parte de la conductora de DeporTV.

Tras el suceso, las redes sociales explotaron en contra de Carlos Santos:

“El fútbol no es para niñas”: Antonio Carlos Santos … really? .

Si quieren decir que el fútbol es de contacto y aguantar golpes díganlo, no apliquen “dichos” o “metáforas” tontas. Bien por @InesSainzG @gvlo2008 y @ChiquimarcoMx por pararlo en seco en plena transmisión.👏🏽⚽️ — Karo García (@laKaro_gc) June 26, 2018

“El futbol no es para niñas”. Antonio Carlos Santos (@negrosantos13) ahora mismo en @AztecaDeportes. 🤦🏻‍♂️ — Jacobo Luna (@ococanul) June 26, 2018

<<El fútbol no es para niñas

'Aclaro que no lo digo en tono "misógino" >>

– pic.twitter.com/WNzLc4kCAa — -Pelusarlet🐯 (@Paarlet) June 26, 2018

Mi cara al escuchar a @negrosantos13 decir que “el fútbol no es para niñas” 🙄🤦🏻‍♀️🙄🤦🏻‍♀️ #HoyToca pic.twitter.com/3pXx2M0iZw — Michelle Mendoza 🇲🇽 (@monoxido_) June 26, 2018

Aquí esperando que la caballería tuitera se vaya contra el comentarista de @AztecaSiete porque “el fútbol no es para niñas”. 😬 #ARGNGA — Clausinea (@Clausinea) June 26, 2018

un wey de Azteca acaba de decir "el fútbol no es para niñas" — Cyn (@fresadeneza) June 26, 2018

Razones para ser feminista: comentarios como "el futbol no es para niñas" en pleno 2018 en televisión abierta. — Daniela Villa (@danyvilla11) June 26, 2018

Antonio Carlos Santos acaba de decir en #TvAzteca que "el futbol no es para niñas".

En el mismo programa los conductores le pidieron respeto hacia las mujeres.

Ojalá las cadenas de televisión cuidaran más qué tipo de personas llevan. BASTA DE MACHISMO. — Rubí Zúñiga (@rubizuco) June 26, 2018

oye @negrosantos13 ¿sí sabías que 29 millones de mujeres juegan fútbol en el mundo? Dile otra vez a @ChivasFemenil y a @TuzosFemenil que "el futbol no es para niñas" @AztecaDeportes — Psycho Pau (@psicohater) June 26, 2018

Alguien saque de @Azteca al @negrosantos13 y su “el fútbol no es para niñas”. Jugar como niña no es un insulto y que él lo crea sólo demuestra su misoginia. BYE FELICIA. pic.twitter.com/y838Kd1BZ0 — Ake (@PIeaseBeMine) June 26, 2018

Comentarista idiota de Azteca.. “La verdad es que el futbol no es para niñas”. Comentarios por los que soy feminista😊 — SabrinaLozada (@SabrinaLv2) June 26, 2018

