VIDEO: Martinoli sugiere que 'Piojo' Herrera vaya a un psiquiatra

Christian Martinoli se reunió con José Ramón Fernández en una corta charla a través de ESPN, en donde se retomó el polémico tema de Miguel Herrera, a quien sugirió que debe arreglar todo yendo a un psiquiatra.

"Yo no le debo nada a él, yo le puedo hablar sin ningún problema, él lo tiene que arreglar pero con un psiquiatra", mencionó el periodista deportivo de TV Azteca, afirmando que desde aquella discusión con el técnico mexicano no lo ha vuelto a ver, y de ser así, seguro Herrera le mentaría la madre de nueva cuenta.

Como tema principal se enfocaron en la Selección mexicana, a la cual dijo que está sobrevalorada. "Han tenido dos oportunidades mundialistas anteriores y esta va a ser la última para muchos de ellos, no me han dejado nada digno sobre la mesa para contar. México en lo últimos quince años es difícil encontrarle tres juegos consecutivos al mismo nivel. Hay ocho equipos encima de México que tienen más calidad, que tienen más nivel, que sus jugadores están en grandes clubes y ya han demostrado que no se achican en grandes momentos", sentenció Martinoli.

"Messi dijo si hacemos semifinales será un gran mundial para nosotros, acá dicen, somos campeones del mundo porqué el prometer no cuesta nada, todo se sostiene en nubes, no hay un fundamento básico. Estoy convencido en que el Mundial es para todos, pero lo ganan los de siempre".

Sobre la interrogante del significado que tiene Luis García sobre él señaló que es la mejor pareja que pudo encontrar para trabajar.

