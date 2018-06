Lebron James declina oferta de los Cavs y será agente libre

Uno de los mejores basquetbolistas en la historia, Lebron James, dio a conocer que ya no será más parte del conjunto de los Cavs de Cavaliers y rechazó un contrato de aproximadamente 35.6 millones de dólares para seguir con el cuadro que hizo campeón, pero el 'Rey' no aceptó.

Según el periodista Shams Charami de Yahoo Sports, el alero se convertirá en agente libre a partir del 1ro de julio, pues "La estrella de Cleveland Cavaliers, Lebron James, ha rechazado su opción de jugador de $ 35.6M para 2018-19 y entrará en la agencia libre".

Sources: Cleveland Cavaliers star LeBron James has declined his $35.6M player option for 2018-19 and will enter free agency.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2018