'Checo' Pérez saldrá de la posición 17 en el GP de Austria

Las posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Austria tendrán cambios para este domingo, luego que la Fórmula 1 anunció algunas sanciones para pilotos como el alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc.

El piloto teutón de Ferrari concluyó en el tercer sitio, por detrás de los volantes de la escudería Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas y el británico Lewis Hamilton, vigente monarca del “Gran Circo” y dominador de la clasificación de conductores.

Sin embargo, en la Q2 de la clasificación, Vettel impidió el buen desempeño del español Carlos Sainz de Renault y los Comisarios decidieron una penalización de tres posiciones, por lo que largará desde la sexta plaza.

El castigo benefició directamente a su coequipero finlandés Kimi Raikkonen, quien será tercero; el holandés Max Verstappen, de Red Bull, es cuarto, y en el quinto escalón arrancará el francés Romain Grosjean, de Haas.

Le siguen Vettel en el sexto y completan el Top Ten el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), el danés Kevin Magnussen (Haas), Carlos Sainz (Renault) y el alemán Niko Hulkenberg (Renault).

Más atrás, en el undécimo sitio estará el compañero del mexicano Sergio Pérez, el francés Esteban Ocon, de Force India; en el puesto 12 comenzará el francés Pierre Gasly (Toro Rosso), mientras que en el décimo tercer puesto saldría Charles Leclerc, de Sauber.

El piloto del Principado hizo un cambio de caja sin cumplir los requerimientos en la tercera sesión y fue sancionado con descender cinco lugares en la parrilla de salida.

Así que el lugar 13 pasó para el español Fernando Alonso (McLaren), seguido del canadiense Lance Stroll (Williams), el belga Stoffel Vandoorne (McLaren) y Sergio Pérez (Force India), cuando todos ellos se había ubicado un puesto más atrás en el Circuito Red Bull Ring.

Leclerc partirá décimo séptimo y los últimos sitios estarán ocupados por el ruso Sergey Sirotkin (Williams), el neozelandés Brendon Hartley (Toro Rosso) y el sueco Marcus Ericsson (Sauber).

Q3 CLASSIFICATION: Pole last year, pole this – well done, @ValtteriBottas 👏 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/tqtv6qxQRG

— Formula 1 (@F1) June 30, 2018