EN VIVO: Uruguay vs. Portugal, por su pase a cuartos de final

Edinson Cavani hizo que todo el Estadio Fisch explotara al minuto 7 de juego, después de un extraordinario pase por parte de Luis Suárez, quien vio cómo su compañero hacia un recorrido al área chica del cuadro luso y así, de cabeza, sellar el primer tanto del cuadro sudamericano.

Al parecer la diana hecha en los primeros instantes del encuentro fue un balde de agua fría para la actual campeona del mundo, pues fueron destellos los que únicamente tuvieron para igualar la pizarra, pues, hasta el momento, Cristiano Ronaldo no se ha visto en los octavos de final de Rusia 2018.

Para la segunda parte, el conjunto luso avanzó líneas y consiguió la igualada cuando el reloj marcaba el minuto 54 del partido. Un tiro de esquina a favor del equipo luso fue aprovechado por parte de Pepe, quien, de un testarazo, mando guardar la pelota cuando la defensa se enfocó más en los delanteros y dejaron al ex elemento del Real Madrid solo para ponen el 1-1 en ña brillosa.

Cuando parecía que el ánimo estaba a favor del equipo del viejo continente, un contragolpe charrúa rompió la actividad dentro del terreno de juego y Edison Cavaini, quien ya había colocado un gol en redes contrarias, volví´ó a hacerlo y de una manera fían; ya que puso la esférica en palo opuesto a Rui Patricio y cayó el doblete del elemento del PSG al minuto 62.

Sigue aquí las mejores acciones del partido:

– ¡Rueda el balón en el Estadio Fischt!

– Cristiano Ronaldo toca la puerta al minuto 5

– ¡Gooooooooooool de #URU

! Edinson Cavani abre el marcador al minuto 7 de juego, tras un centro por parte de Luis Suárez

– Se escaparon los primeros 20 minutos de juego y con gol de Cavani, #URU tiene la ventaja en la pizarra en el Estadio Fischt

– ¡Hay peligro! '21 Los charrúas tienen un tiro libre a favor a escasos metros del área grande del cuadro luso

– Atajada de Rui Patricio evita el tanto de Luis Suárez al minuto 22

– Vuelan 30 minutos de la primera parte en el Estadio Fischt y hasta el momento #URU derrota a #POR con anotación de Edinson Cavani

-¡Hay peligro! #POR tiene la posibilidad de igualar en encuentro en tiro libre al minuto 31

– -Se esfuma la posibilidad- '33: El impacto de CR7 pega en la barrera

– Le restan cinco minuto al partido y, hasta el momento, Edinson Cavani tiene a #URU en cuartos de final

– Se termina la primera parte en el Estadio Fischt

– Se reanudan las acciones en el Estadio Fischt

-¡Gooooooooooooool de #POR! Pepe iguala el marcador al minuto 54 de juego, tras un tiro de esquina donde el luso cabeceó y mandó guardar la pelota

– ¡Golaaaaaaaaaaaazo de #URU! Cavani mete un 'bombon' de gol y pone el segundo tanto para los charrúas en el Estadio Fischt

– Se juegan los últimos 20 minutos en el Estadio Fischt

