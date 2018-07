VIDEO: Regresa Miguel Herrera de Rusia 2018 y lo expulsan

Miguel Herrera no cambia. El entrenador del América hizo una vez más desfiguro frente a las cámaras, después de regresar a la actividad con el club que ahora dirige, pues en juego en los Estados Unidos fue expulsado, como suele ocurrir.

No es la primera ocasión que el ex estratega del combinado azteca se le pide que se retire del terreno de juego, pues su forma de explotar contra sus detractores no es la mejor, y en el video se observa cómo manotea y manda al diablos a los árbitros.

Amigos americanistas, prepárense para un torneo más de esto 👇👇…

Un Miguel Herrera visceral, un Miguel Herrera que insulta a las primeras de cambio…

Un Miguel Herrera que está pensando más en la grilla y volver a dirigír a México que en el América. pic.twitter.com/wfzg1cPUyp — Los Expulsados (@losexpulsados) July 1, 2018

En duelo donde el cuadro de Coapa obtuvo la victoria sobre Santos, Piojo no tuvo la oportunidad de subir a los polacos, por lo que se quedó en las gradas del Estadio Cotto Bowl en Dallas, Texas, pues prefirió estar cerca de sus jugadores.

Apenas se integró al @ClubAmerica y ya comenzó el “show de El Piojo”…

Miguel Herrera fue expulsado del campo en el partido amistoso de su América contra @ClubSantos en Dallas por reclamar a los árbitros #TourAguila pic.twitter.com/hmnRbcrsAm — Carlos Nava ESPN (@TapaNava) July 1, 2018

