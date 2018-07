Técnico de Brasil no se confía de las estadísticas favorables sobre México

En Copas del Mundo, la Selección Mexicana jamás ha podido vencer a Brasil. Es más, ni siquiera un gol le ha podido hacer. Su saldo es de tres derrotas por 4-0 (1950), 5-0 (1954) y 1962 (2-0), además de un empate en el certamen pasado (2014). Pero el técnico sudamericano, “Tite”, no se confía de esa estadística.

“Es un dato estadístico, es un repaso histórico, es una referencia como puede ser otra: la victoria de México por el oro olímpico. Uno recuerda lo que a uno le conviene, pero lo importante para mañana, más allá de esas cifras, es que en el último partido todos lo jugadores estaban muy bien a nivel individual, rindieron mucho, eso fortalece al equipo y quien jugó, marcó diferencia. Realmente el equipo necesita a los ‘lobos’, como decía en la anterior conferencia. El equipo debe jugar bien y los que entran de cambio pueden marcar la diferencia, esos son los datos importantes”, señaló el estratega.

“Le voy a decir cuál es mi expectativa: que repitamos el patrón que vimos en el último partido y que de ahí vaya a más. Eso espero, ese es mi desafío, no intento ocultarme de la responsabilidad, es una cuestión táctica, física y emocional. Espero repitamos el sistema del último partido, las cuestiones tácticas no las puedo compartir con ustedes, no puedo hablar de toda la calidad y respeto que siento por los mexicanos, no puedo compartir situaciones específicas, pero sí respeto enormemente el trabajo que han hecho. De mi equipo, espero que reproduzcan el rendimiento del último partido”, añadió “Tite”.

Por otra parte, el entrenador de Brasil confirmó que el lateral izquierdo, Marcelo, no irá de inicio ante México. “Hablé con él y le dije que en una situación normal de competencia por la titularidad, él jugaría, pero no se puede poner un jugador en esas condiciones cuando el partido tiene cierto grado de inseguridad. Él se ha comportado bien, no se ha hecho a un lado, viene y entrena por compromiso con el equipo. Se lo dije, pero no puedo hacerlo jugar mas de 45 o 60 minutos, que el cuerpo médico me ha dicho que es lo ideal”, detalló.

“No por ganar vamos a poner en riesgo la salud de nadie. Ha ido al entrenamiento para ver cómo se siente, le pregunté si puedo contar con él y me dijo que sí, pero insisto: hay que tener en cuenta la salud del jugador y la duda que existe sobre el rendimiento que requiere un partido de este nivel”, concluyó “Tite”.