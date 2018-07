Andrés Guardado, cansado de sólo competir

Para él ha sido su cuarta Copa del Mundo y también su cuarta decepción en Octavos de Final. México simplemente nones capaz de dar el salto al quinto partido. Para el veterano Andrés Guardado, resulta cansado presentarse al torneo solo para competir y no para al fin ganar.

“Brasil es el máximo favorito para ganar esta Copa del Mundo, creímos en nuestras posibilidades hasta el final, le plantamos cara todo el partido, hasta que cae el segundo gol en los minutos finales. Es difícil dar un análisis frío porque nos pasan muchas cosas por la cabeza ahora mismo, lo que sí puedo decir es que creo que podemos irnos con la cabeza en alto por el esfuerzo que se hizo, por el futbol que se hizo y bueno, seguramente habrá más oportunidades”, señaló tras la derrota en la ciudad de Samara.

“Lo triste para nosotros como mexicanos es que solemos hacer buenos partidos, pero el resultado siempre es el mismo y creo que ya estamos cansados de dar buenos partidos, pero al final conseguir nada. No sé en qué momento podamos cambiar esto. No sé qué es lo que tengamos que cambiar para que el futbol mexicano pueda dar ese paso, de no solo competir, sino también de ganar y bueno, lo que es la realidad es que nosotros tampoco pudimos. Nos vamos con las manos vacías y ahora analizar bien, con cabeza fría lo que viene, el futuro de la Selección, el futuro de muchos de nosotros seguramente y siempre pensar en pro de la Selección Mexicana”, agregó Guardado.

Pese a todo, aseguró que el futbol mexicano debe sentirse bien por el juego exhibido en esta Copa del Mundo, aunque reconoció con honestidad que le cansa el hecho de competir cada cuatro años, pero no aspirar a ganar.

“No pudo ser, nos vamos con la cabeza muy alta porque de cierta manera fuimos uno de los animadores del Mundial, con nuestro futbol, con nuestra valentía al jugar. Enfrentamos a un gran rival, un candidato serio para ser campeón del mundo y al final la diferencia fueron sus individualidades creo yo. Ellos tienen dos, tres o cuatro jugadores que te cambian un partido y que si les das oportunidad te matan. Nosotros no pudimos en su área aprovechar las que tuvimos, en este tipo de partidos esa es la diferencia”, afirmó.

“Debemos levantar la cabeza, irnos orgullosos de lo que hicimos y analizar con la cabeza bien fría lo qué pasó, cuándo realmente vamos a dar ese paso. Es una frustración muy tarden, llevo cuatro Copas del Mundo y siempre ha sido igual, estoy un poco cansado de solo competir, quiero ganar y espero que en el futuro no muy lejano el futbol mexicano pueda dar ese paso”, finalizó.

