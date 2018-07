Vela, derrotado por la eliminación de México en Rusia 2018

Una vez más la Selección mexicana quedó varada en el cuarto partido de un mundial, y fue de la mano de un viejo conocido rival: Brasil. En esta ocasión, el cuadro dirigido por Juan Carlos Osorio fue superado por marcador de 2-0 en la Arena Samara, correspondiente a los octavos de final de Rusia 2018.

Carlos Vela, quien jugó como titular en las cuatro citas del combinado azteca en tierras rusas, habló para Televisa y aseguró que no se alcanzó para poder anotar una sola anotación, sin dejar de lado que es imposible comparar las instancias pasadas a esta.

"Cada Copa del Mundo es diferente. No podemos hablar de otros procesos. En éste, veníamos con una mentalidad muy positiva y pensábamos en romper nuestras propias barreras, pero desafortunadamente no pudo ser. Brasil tuvo la fortuna de esos dos tiros mal cobrados; les tocó el rechace y aprovecharon las oportunidades", aseguró la hiena.

El actual elemento del Los Ángeles aseveró que su rival tampoco estuvo cómodo durante los 90 minutos de juego, a pesar de llevarse el boleto a cuartos de final, pues considera que el Tri se planteó un juego y estuvieron bien parados dentro del terreno de juego; ya que "tampoco fue una victoria fácil para ellos, pero nos quedamos en el mismo lugar y posición".

El ex elemento de la Real Sociedad subrayó que perder ante Suecia en el último partido de la fase de grupos fue fundamental para que su sueño mundialista quedara eliminado frente a los dirigidos por Tite.

"Parte importante fue el partido contra Suecia, que si bien hubiéramos ganado o empatado, nos daría otro rival, posibilidades, pero no fue así. Quisimos plantarle cara a Brasil que es uno de los mejores equipos del mundo y no nos dio".

Al final, el futbolista mexicano, quien solo anotó un gol en Rusia 2018 contra Corea, no quiso reconocer que el futbol mexicano aún no está en su punto más importante para salir a competir contra las grandes potencias (o es lo que parece), pero desea que con el futuro exista algo diferente.

"Es complicada esa pregunta: decir sí o no. Si no hay hechos o resultados no puedo parar y decir que somos diferentes. Lo único que nos queda es seguir trabajando, seguir dando la cara por el futbol mexicano y llegar en la siguiente que sea".

