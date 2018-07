No estoy aquí para pasar mis últimos años: Wayne Rooney

El D.C. United presentó el lunes a Wayne Rooney, ex capitán del Manchester United, el Everton y la Selección de Inglaterra, con la esperanza de que lo ayude a salir del mal momento en que se encuentra.

“No estoy aquí para pasar mis últimos años (en el futbol)”, dijo Rooney, de 32 años, cinco veces campeón en la Liga Premier. “Estoy aquí para competir, para ganar, y así es como siempre he jugado. Así jugaré siempre”.

El D.C. United ganó la copa de la MLS en 1996, 1997, 1999 y 2004.

“Sabemos que el D.C. United nos ha hecho campeones durante años y años”, dijo la alcaldesa Muriel Bowser durante la bienvenida a Rooney, efectuada a unas cuadras del Capitolio. “Sabemos que los aficionados al fútbol van a darle un apoyo increíble al D.C. United”.

