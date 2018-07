Carlos Salcedo pone en duda su continuidad con la selección mexicana

La derrota de México ante Brasil, por 2-0 en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Rusia 2018, pegó duro en el ánimo de los jugadores. El zaguero central, Carlos Salcedo, salió de la Arena Samara con la voluntad destrozada e incluso puso en duda su continuidad en el equipo Tricolor.

“Creo que el análisis está ahí, el equipo no consiguió el resultado que quería conseguir y al final es lo que es. Nos vamos tristes porque creo que el equipo hizo bastantes cosas buenas, pero esto no es de merecer, sino de ser contundentes, de haber mantenido el cero. Creo que se hizo un gran partido en las cosas que nosotros queríamos. Tal vez no salió el partido como lo teníamos planeado a favor de nosotros, pero hay muchas cosas que rescatar y que pensar”, explicó.

Luego, comenzó a sembrar dudas. “La verdad que no sé, tengo cosas que pensar, no sé mi futuro qué vaya a ser. Soy honesto y salí devastado de este partido, tengo muchas emociones que al final no sé si vaya a tomar una decisión o no, pero tengo muchas cosas que pensar y ya. Ojalá que al que le toque estar en ese Mundial, sude como siempre la camisa del Tri, meta los huevos que se tienen que meter”, aseguró.

“No sé, hay muchas cosas que en lo personal tengo que pensar, evaluar, hablar con mi esposa, con mis seres queridos, tendré un tiempo que me ha otorgado mi club ahora para tener vacaciones, me desconectaré y más tranquilo, pensaré qué decisión tomaré. Devastado por el resultado. Me gusta o soy un hombre que le gusta competir mucho, no sé si muchas veces soy muy autocrítico y tomo muchas cosas personalmente. No quisiera a lo mejor cometer un error del cual me arrepienta, ahorita hay muchas cosas que pensar de mi futuro”, agregó para dejar la duda sobre su futuro.

Finalmente, lamentó no darle al capitán un adiós más afortunado a su carrera. “Por Rafa, que me hubiese gustado con todo lo que ha ganado, todo lo que ha hecho, se merecía despedirse o despedirlo nosotros de mejor manera. Por mi familia, me fui con una promesa ante mis amigos del barrio de donde soy, hablaba con ellos y es triste. Espero se digiera rápido en mí”, concluyó Carlos Salcedo.

