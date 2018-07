Futbolista revela que su padre estaba secuestrado mientras jugaba el Argentina-Nigeria

El mediocampista John Obi Mikel reveló que su padre fue secuestrado cuatro horas antes de que Nigeria jugara ante Argentina el último partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia, donde el capitán no tuvo más opción que jugar.

CRISTIANO RONALDO ACEPTA LA OFERTA DE LA JUVENTUS PARA DEJAR AL REAL MADRID

En entrevista para el diario inglés The Guardian, Obi Mikel confesó que su papá estuvo en manos de sus captores mientras él estaba en la cancha del duelo donde perdieron ante la Albiceleste y que les costó la eliminación.

"Recibí una llamada cuatro horas antes del inicio del partido para contarme lo que había pasado. Me dijeron que matarían instantáneamente a mi padre si informaba a las autoridades o si se lo contaba a alguien. Solo un círculo muy reducido de mis amigos lo sabía. Tampoco quería discutirlo con el entrenador -Gernot Rohr- porque no quería que mi problema se convirtiera en una distracción para él o para el resto del equipo antes de un partido tan importante. Por mucho que quisiera discutirlo con el entrenador, no pude”, comentó Mikel.

El ex futbolista del Chelsea manifestó que durante su actuación en el partido no podía borrar de su mente el horrible momento que vivía su familia, pero también recordó el compromiso moral que tenía con su país, pese a que no tuvo la mejor de sus actuaciones con el cuadro nigeriano:“Jugué mientras mi padre estaba en manos de bandidos. Tuve que suprimir el trauma. Estaba emocionalmente angustiado y tuve que tomar una decisión sobre si estaba mentalmente listo para jugar. Estaba confundido. No sabía qué hacer pero, al final, supe que no podía dejar tirados a 180 millones de nigerianos. Tuve que apartarlo de mi cabeza e ir a representar a mi país primero”.

"Mi padre fue liberado de manera segura el lunes por la tarde. Agradezco a las autoridades policiales sus esfuerzos por el rescate y el apoyo que he recibido de amigos y familiares. Desafortunadamente, mi padre ahora está en el hospital recibiendo un tratamiento de emergencia como resultado de la tortura que recibió durante su captura", abundó.

Con información de Infobae